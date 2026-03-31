Jena: Frau wird mit Eisenstange geschlagen und flüchtet
Jena - Ein betrunkener Mann soll am Montagabend laut Polizei vor einem Supermarkt in Jena-Lobeda eine Frau mit einer Eisenstange geschlagen haben.
Ein 35-jähriger Zeuge informierte gegen 19 Uhr die Polizei, die den Mann wenig später vor dem Supermarkt in Jena antreffen konnte. Die Eisenstange hatte er noch bei sich.
Nach ersten Erkenntnissen soll der 38-Jährige die Frau zunächst nach alkoholischen Getränken gefragt haben.
Als sie dies verneinte, soll er mit der Eisenstange auf sie eingeschlagen haben.
Die Frau flüchtete, ihre Identität ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nun nach der geschädigten Frau.
Titelfoto: Maurizio Gambarini/dpa