Jena: Frau wird mit Eisenstange geschlagen und flüchtet

Jena - Ein betrunkener Mann soll am Montagabend laut Polizei vor einem Supermarkt in Jena-Lobeda eine Frau mit einer Eisenstange geschlagen haben.

Ein betrunkener Mann soll in Jena-Lobeda eine Frau mit einer Eisenstange geschlagen haben. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

Ein 35-jähriger Zeuge informierte gegen 19 Uhr die Polizei, die den Mann wenig später vor dem Supermarkt in Jena antreffen konnte. Die Eisenstange hatte er noch bei sich.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 38-Jährige die Frau zunächst nach alkoholischen Getränken gefragt haben.

Als sie dies verneinte, soll er mit der Eisenstange auf sie eingeschlagen haben.