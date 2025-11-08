Während Polizei im Einsatz ist: Spiegel von Streifenwagen abgetreten

Jena - Wer hat was gesehen? Einem Streifenwagen der Jenaer Polizei fehlt nämlich ein Außenspiegel.

Der Streifenwagen der Jenaer Polizei muss jetzt erstmal in die Werkstatt. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Der wurde nicht geklaut, sondern mutwillig abgetreten oder abgeschlagen.

Wie die Behörde in Jena mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitagabend, in etwa zwischen 20.05 Uhr und 20.15 Uhr in der Felix-Auerbach-Straße auf Höhe der Hausnummer 6 in Lobeda-West.

Die Besatzung des geparkten Wagens hatte sich zum Tatzeitpunkt im Einsatz befunden und nichts mitbekommen. Erst als die Beamten zurückkehrten, fiel ihnen der Schaden auf.