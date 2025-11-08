Polizei zieht Suff-Senior nach Verfolgungsfahrt aus Benz

Neenstetten - In Neenstetten, im Alb-Donau-Kreis, hat es die Polizei am Freitagabend mit einem flüchtenden Autofahrer (67) zutun bekommen. Offenbar wollte der Senior ein Gespräch mit Beamten im betrunkenen Zustand vermeiden.

Die Polizei hat im Alb-Donau-Kreis einen betrunkenen Autofahrer nach einer Verfolgungsjagd gestoppt. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Ulm ignorierte ein Mann am Steuer einer Mercedes-Benz-A-Klasse gegen 21 Uhr die Anhaltesignale der Polizei. Trotz Blaulicht, Martinshorn und "Stopp Polizei"-Zeichen drückte er aufs Gaspedal und fuhr in Richtung Bernstadt.

Allzu schnell war er nicht unterwegs. Auf seiner Flucht hielt sich der Fahrer weitestgehend an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, hieß es. Dennoch wich er mit seinem Benz Blockaden der Beamten über eine Verkehrsinsel sowie den Gehweg aus.

In Osterstetten stoppte ein weiterer Streifenwagen den flüchtenden Mann erfolgreich. Mit Gewalt zerrten Beamte den widerborstigen 67-Jährigen mit 1,36 Promille aus dem Auto.