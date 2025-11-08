Plötzlich nackt! Mann lässt mitten am Tag in Geschäft die Hose vor zwei Frauen runter

Merseburg - Ein Exhibitionist hat sich am Freitagnachmittag vor zwei Frauen plötzlich untenrum nackt gezeigt - mitten in einem Merseburger Geschäft.

Im Saalekreis trieb am Freitagnachmittag ein Exhibitionist sein Unwesen. (Symbolbild) © 123RF/Andriy Popov

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden gegen 16.30 Uhr in der Gotthardstraße zunächst eine 21-Jährige und eine 23-Jährige von einem Mann angesprochen.

Daraufhin seien die beiden Frauen in das Geschäft gegangen - und dem Mann wieder begegnet.

"Dort zog er unvermittelt vor ihnen seine Hose herunter, wodurch sein Geschlechtsteil sichtbar war", hieß es weiter.

Das Duo habe sich dann an eine Mitarbeiterin gewandt, woraufhin der Entblößte sich wieder angezogen habe und aus dem Laden verschwunden sei.