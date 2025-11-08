Plötzlich nackt! Mann lässt mitten am Tag in Geschäft die Hose vor zwei Frauen runter
Merseburg - Ein Exhibitionist hat sich am Freitagnachmittag vor zwei Frauen plötzlich untenrum nackt gezeigt - mitten in einem Merseburger Geschäft.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden gegen 16.30 Uhr in der Gotthardstraße zunächst eine 21-Jährige und eine 23-Jährige von einem Mann angesprochen.
Daraufhin seien die beiden Frauen in das Geschäft gegangen - und dem Mann wieder begegnet.
"Dort zog er unvermittelt vor ihnen seine Hose herunter, wodurch sein Geschlechtsteil sichtbar war", hieß es weiter.
Das Duo habe sich dann an eine Mitarbeiterin gewandt, woraufhin der Entblößte sich wieder angezogen habe und aus dem Laden verschwunden sei.
Dennoch habe der Beschuldigte (43) nahe dem Tatort von alarmierten Beamten ausgemacht werden können.
Gegen den 43-Jährigen sei Anzeige erstattet worden. Zudem habe der Mann einen Platzverweis erhalten.
