Jugendliche bewerfen Radlerinnen mit Eisbrocken

Bayreuth - Jugendliche haben zwei Fahrradfahrerinnen in Oberfranken mit Schneebällen und Eisbrocken beworfen.

Eine Frau (20) wurde in Bamberg von Eisbrocken und Schneebällen am Kopf getroffen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Eine 20-Jährige ist am Dienstag in der Nähe der Universität Bayreuth geradelt, als die Schneebälle sie am Oberschenkel und am Kopf trafen, wie die Polizei mitteilte.

Über Verletzungen der Frau sei nichts bekannt, sagte ein Sprecher. Es sei aber davon auszugehen, dass sie leicht verletzt wurde. Außerdem habe die Gruppe, bestehend aus rund fünf bislang Unbekannten, die Frau beschimpft.

Zwei Tage später, am Donnerstag, beobachtete die 20-Jährige einen ähnlichen Vorfall: Erneut hätten Jugendliche Schneebälle und Eisbrocken auf eine Frau geworfen, die auf dem sogenannten Uni-Highway radelte.