21.10.2023 07:59 Jugendliche greifen Polizisten an: Zwei Verletzt in Wiesbaden

In der Innenstadt von Wiesbaden (Kirchgasse) griffen am frühen Freitagabend Jugendliche Polizisten an, ein Beamter und ein 16-Jähriger wurden verletzt.

Wiesbaden - Es begann mit einer Personenkontrolle in der Wiesbadener City - am Ende waren ein Polizist und ein 16-Jähriger verletzt, zwei Jugendliche wurde festgenommen. Eine Personenkontrolle am Freitagabend in der Wiesbadener Innenstadt eskalierte: Zwei Polizisten wurden von Jugendlichen attackiert. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa Der Vorfall ereignete sich am gestrigen frühen Freitagabend in der Kirchgasse, wie die Polizeidirektion Wiesbaden mitteilte. Demnach wollten Polizeibeamte in Zivil und Uniform eine Gruppe von vier Jugendlichen kontrollieren. Dabei verhielten sich zwei Teenager "mehrfach unkooperativ und missachteten die Anweisungen der Polizistinnen und Polizisten", wie ein Sprecher erklärte. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation: Ein 16-Jähriger, der durchsucht werden sollte, schlug unvermittelt einem Beamten ins Gesicht. Der Jugendliche wurde daraufhin "zu Boden gebracht", wie der Sprecher weiter ausführte. "Ein 15-Jähriger aus der Gruppe solidarisierte sich mit dem Angreifer und versuchte einen weiteren Beamten zu Boden zu stoßen", ging der Bericht des Polizeisprechers weiter. Attacke misslang jedoch. Größerer Polizei-Einsatz in der Kirchgasse in Wiesbaden am Freitagabend Beide Jugendlichen wurden vorübergehend festgenommen. "Der mit dem Faustschlag angegriffene Beamte sowie der 16-Jährige wurden leicht verletzt", fügte der Sprecher noch hinzu. Offenbar lag für einen Moment auch die Gefahr in der Luft, dass die Situation noch weiter eskalieren könnte. Während der Maßnahme hätten sich "dutzende Personen" unmittelbar um die Polizisten und die Jugendlichen herum zusammengefunden. Weitere Polizeistreifen wurde daher in die Kirchgasse in Wiesbaden beordert, um die Situation zu beruhigen.

