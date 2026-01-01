Jugendliche mit 525 Böllern in Sporttasche erwischt

Garmisch-Partenkirchen - 525 Böller haben drei 15-Jährige in Garmisch-Partenkirchen in der Silvesternacht in einer Sporttasche bei sich gehabt.

Die entdeckten Feuerwerkskörper waren erst am 18 Jahren zugelassen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sind die Feuerwerkskörper sämtlich erst ab 18 Jahren zulässig gewesen.

Die Böller seien teils mit Spraydosen zu einer gefährlichen Kombination verbunden worden.