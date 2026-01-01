Jugendliche mit 525 Böllern in Sporttasche erwischt

Drei 15-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen haben in der Silvesternacht gefährliche Geschosse bei sich. Wer die Böller gekauft hat, ist unklar.

Von Ute Wessels

Garmisch-Partenkirchen - 525 Böller haben drei 15-Jährige in Garmisch-Partenkirchen in der Silvesternacht in einer Sporttasche bei sich gehabt.

Die entdeckten Feuerwerkskörper waren erst am 18 Jahren zugelassen. (Symbolbild)
Die entdeckten Feuerwerkskörper waren erst am 18 Jahren zugelassen. (Symbolbild)  © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sind die Feuerwerkskörper sämtlich erst ab 18 Jahren zulässig gewesen.

Die Böller seien teils mit Spraydosen zu einer gefährlichen Kombination verbunden worden.

Die Polizei übergab die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten. Wer die Böller gekauft hat, müsse noch ermittelt werden, hieß es.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

