Jugendliche mit 525 Böllern in Sporttasche erwischt
Von Ute Wessels
Garmisch-Partenkirchen - 525 Böller haben drei 15-Jährige in Garmisch-Partenkirchen in der Silvesternacht in einer Sporttasche bei sich gehabt.
Wie die Polizei mitteilte, sind die Feuerwerkskörper sämtlich erst ab 18 Jahren zulässig gewesen.
Die Böller seien teils mit Spraydosen zu einer gefährlichen Kombination verbunden worden.
Die Polizei übergab die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten. Wer die Böller gekauft hat, müsse noch ermittelt werden, hieß es.
