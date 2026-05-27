Jugendliche stürzt mit Moped: Rettungshubschrauber im Einsatz
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Kaltennordheim (Wartburgkreis) - Bei einem Mopedunfall nahe Kaltennordheim ist am frühen Dienstagabend eine 15-Jährige schwer verletzt worden.
Die Jugendliche war laut Angaben der Polizei mit ihrer Simson gemeinsam mit einer 14-jährigen Mitfahrerin auf der Landstraße von Kaltenlengsfeld in Richtung Kaltennordheim unterwegs.
Kurz vor dem Ortseingang bog das Duo nach links in einen Feldweg ab.
Dort verlor die 15-Jährige aufgrund einer Bodenwelle und Splitt auf dem Weg die Kontrolle über das Moped und stürzte.
Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 14-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt.
Titelfoto: Robert Michael/dpa