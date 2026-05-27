Jugendliche stürzt mit Moped: Rettungshubschrauber im Einsatz

Kaltennordheim (Wartburgkreis) - Bei einem Mopedunfall nahe Kaltennordheim ist am frühen Dienstagabend eine 15-Jährige schwer verletzt worden.

Nach einem Sturz mit ihrem Moped musste eine 15-jährige Fahrerin per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Die Jugendliche war laut Angaben der Polizei mit ihrer Simson gemeinsam mit einer 14-jährigen Mitfahrerin auf der Landstraße von Kaltenlengsfeld in Richtung Kaltennordheim unterwegs.

Kurz vor dem Ortseingang bog das Duo nach links in einen Feldweg ab.

Dort verlor die 15-Jährige aufgrund einer Bodenwelle und Splitt auf dem Weg die Kontrolle über das Moped und stürzte.