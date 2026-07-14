Eskalation in Wohnunterkunft in Sachsen-Anhalt: 38-Jähriger schießt mehrfach und randaliert

Lutherstadt Wittenberg - Eskalation in einer Wohnunterkunft in Sachsen-Anhalt ! Ein 38-Jähriger randalierte erst, bevor er mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse abgab. Die Polizei konnte ihn schnappen.

Die Polizei nahm den Mann fest. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie Daniel Steinat, Pressesprecher der Polizeidirektion Dessau-Roßlau, am Dienstagmittag erklärte, wurde der Mann bereits in der Nacht auffällig. Während einer Anzeigenaufnahme erfuhren die Beamten am Dienstagvormittag von den Vorfällen und handelten sofort.

Demnach soll der 38-jährige Deutsche erst Möbel in der gemeinschaftlich genutzten Wohnunterkunft beschädigt haben. Dann soll er mit einer Schreckschusspistole mehrfach auf dem Außengelände geschossen haben.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, und auch der entstandene Sachschaden ist gering.

Trotzdem rückten die Beamten mit Spezialkräften an und nahmen den Mann vorläufig fest. Er kam zuvor selbstständig aus seiner Wohnung und leistete keinen Widerstand.