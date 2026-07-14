Mann mit schwerer Stichverletzung stellt Polizei vor ein Rätsel
Ludwigshafen am Rhein/Schifferstadt - Ein 31-jähriger Mann wurde mit einer schweren Stichverletzung am Unterarm aufgefunden - und er hat keine Erinnerungen daran, wie er zu der Verwundung kam! Die Polizei sucht dringend Zeugen.
Der 31-Jährige wurde in der Nacht zu Dienstag von einer Bekannten im Bereich der Ecke Burgstraße/Kirchenstraße in Schifferstadt angetroffen, wie die Polizeidirektion Ludwigshafen mitteilte.
Demnach hatte die Frau zuvor "Schreie aus der Kirchenstraße gehört und den Verletzten kurzzeitig in Begleitung von vier unbekannten Männern" gesehen, wie ein Sprecher erklärte.
Die vier Unbekannten flohen, während die Zeugin Verbandsmaterial holte, um damit ihren schwer verletzten Bekannten zu versorgen.
Der 31-Jährige wurde später an Sanitäter übergeben, die den Mann in ein nahe liegendes Krankenhaus brachten. Die Polizei suchte unterdessen in der Umgebung nach den vier Begleitern des 31-Jährigen, jedoch erfolglos.
Mann mit stark blutender Wunde: Polizei in Schifferstadt sucht Zeugen
Der Fall stellt die Polizisten vor viele Fragen. Sicher ist, dass der 31-Jährige "unter Alkohol- und Cannabiseinfluss" stand und "keinerlei Erinnerung an das Geschehen" hat, hieß es weiter.
Was die Ermittler ebenfalls vor ein Rätsel stellt: "Trotz einer stark blutenden Wunde wurden weder am Auffinde-Ort noch an der Kleidung des Manns Blutspuren entdeckt."
Die Polizei in Schifferstadt bittet daher etwaige Zeugen, die Hinweise zu der Verletzung des 31-Jährigen oder zu seinen unbekannten Begleitern geben können, sich unter der Telefonnummer 062354954209 zu melden.
Titelfoto: Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler