Mann mit schwerer Stichverletzung stellt Polizei vor ein Rätsel

Ludwigshafen am Rhein/Schifferstadt - Ein 31-jähriger Mann wurde mit einer schweren Stichverletzung am Unterarm aufgefunden - und er hat keine Erinnerungen daran, wie er zu der Verwundung kam! Die Polizei sucht dringend Zeugen .

Alarm in Schifferstadt in Rheinland-Pfalz: In der Nacht zu Dienstag wurde dort ein schwer verletzter Mann aufgefunden! (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der 31-Jährige wurde in der Nacht zu Dienstag von einer Bekannten im Bereich der Ecke Burgstraße/Kirchenstraße in Schifferstadt angetroffen, wie die Polizeidirektion Ludwigshafen mitteilte.

Demnach hatte die Frau zuvor "Schreie aus der Kirchenstraße gehört und den Verletzten kurzzeitig in Begleitung von vier unbekannten Männern" gesehen, wie ein Sprecher erklärte.

Die vier Unbekannten flohen, während die Zeugin Verbandsmaterial holte, um damit ihren schwer verletzten Bekannten zu versorgen.

Der 31-Jährige wurde später an Sanitäter übergeben, die den Mann in ein nahe liegendes Krankenhaus brachten. Die Polizei suchte unterdessen in der Umgebung nach den vier Begleitern des 31-Jährigen, jedoch erfolglos.