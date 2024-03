Jugendlicher (14) drohte auf Sportplatz: Junge (9) mit Softairwaffe angeschossen

Gornsdorf - Am Wochenende wurde ein Kind (9) in Gornsdorf ( Erzgebirgskreis ) durch eine Schusswaffe verletzt.

In Gornsdorf wurde ein neun Jahre altes Kind durch eine Softairwaffe verletzt. (Symbolbild) © vijaifoon/123RF

Laut Polizei passierte der Vorfall am Samstag zwischen 13 und 15 Uhr auf dem Sportplatz an der Heinrich-Heine-Straße. Die Beamten wurden aber erst am Montag darüber informiert.

Mehrere Kinder hatten auf dem Sportplatz Fußball gespielt. Ein Kind soll eine Softairwaffe dabeigehabt haben, um diese den andern Kindern zu präsentieren.

Ein 14-Jähriger nahm die Waffe an sich. "Anschließend soll er die Kinder aufgefordert haben, den Fußballplatz zu verlassen und habe diese verbal bedroht. Im weiteren Verlauf schoss er mit der Pistole auf einen Neunjährigen, infolgedessen dieser getroffen und leicht am Bein verletzt wurde", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Das Kind, das die Waffe ursprünglich mitgebracht hatte, forderte den Jugendlichen daraufhin auf, das zu lassen. Es nahm die Waffe wieder an sich und ging dann. Auch der verletzte Junge verließ den Sportplatz.

"Die Polizei suchte am gestrigen Nachmittag die elterliche Wohnanschrift des Besitzers der Softairwaffe auf. Diese wurde nebst Munition an die Beamten herausgegeben und anschließend sichergestellt", so die Polizei.