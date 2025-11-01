Schlechter Halloween-Scherz: Jugendlicher bewirft Mädchengruppe mit Böller

Freilassing - Ein Jugendlicher hat am Halloween-Abend in Freilassing einen Böller in Richtung einer Gruppe mit drei Mädchen geworfen.

Böller können schwere Verletzungen verursachen, wenn sie in der Nähe von Menschen explodieren. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Der Feuerwerkskörper prallte am Fuß eines Mädchens ab und explodierte wenige Meter neben der Gruppe in der Richard-Strauss-Straße auf dem Asphalt, wie die Polizei mitteilte.

"Glücklicherweise wurde niemand verletzt", hieß es weiter. Es wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.