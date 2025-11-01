Mutter findet Nagel in Halloween-Süßigkeit ihrer Tochter

Eine Mutter in Dinkelsbühl macht eine gefährliche Entdeckung: In einer Halloween-Süßigkeit ihrer Tochter steckt ein Nagel. Die Polizei ermittelt.

Von Lena Brandner

Dinkelsbühl - Eine Mutter hat in Mittelfranken in der Halloween-Süßigkeit ihrer Tochter einen zwei Zentimeter langen Nagel gefunden.

Zu Halloween ziehen Kinder von Tür zu Tür und sammeln Süßigkeiten. In Bayern erlebte eine Mutter dabei eine böse Überraschung. (Symbolbild)
Zu Halloween ziehen Kinder von Tür zu Tür und sammeln Süßigkeiten. In Bayern erlebte eine Mutter dabei eine böse Überraschung. (Symbolbild)  © Swen Pförtner/dpa

Das zwölf Jahre alte Mädchen habe das kleine Schokoladen-Ei mit Füllung beim von Tür zu Tür gehen in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) gesammelt, teilte die Polizei mit.

Die Polizei ermittle nun, wie der Nagel in den Schokoladenbon gelangte. Es sei nicht auszuschließen, dass er absichtlich hineingesteckt wurde, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Produktionsfehler werde geprüft.

Laut Polizei wurden die Eltern der anderen Kinder, die mit dem Mädchen unterwegs waren, verständigt. Bislang seien keine weiteren Süßigkeiten mit gefährlichen Gegenständen entdeckt worden. Verletzt wurde demnach niemand.

Auch im oberbayerischen Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) ging ein heikler Vorfall glimpflich aus: Dort warf ein zunächst unbekannter Jugendlicher Polizeiangaben zufolge einen Böller in eine Gruppe mit drei Mädchen.

Die Polizei musste in Bayern in der Nacht vor allem wegen Ruhestörungen ausrücken. (Symbolbild)
Die Polizei musste in Bayern in der Nacht vor allem wegen Ruhestörungen ausrücken. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sonst ruhige Halloween-Nacht in Bayern

Im übrigen Freistaat ist Halloween nach ersten Einschätzungen der Polizei ohne größere Störungen verlaufen. Die Präsidien meldeten am Morgen eine relativ ruhige Nacht. In der Oberpfalz gab es laut einer Polizeisprecherin über 60 Einsätze mit Polizeibezug - ähnlich viele wie im vergangenen Jahr.

Den Angaben nach waren die Beamten hauptsächlich wegen Ruhestörungen gefordert, unter anderem, weil Böller gezündet wurden. Auch Sachbeschädigungen und Körperverletzungen seien gemeldet worden.

