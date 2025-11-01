Mutter findet Nagel in Halloween-Süßigkeit ihrer Tochter

Dinkelsbühl - Eine Mutter hat in Mittelfranken in der Halloween-Süßigkeit ihrer Tochter einen zwei Zentimeter langen Nagel gefunden.

Das zwölf Jahre alte Mädchen habe das kleine Schokoladen-Ei mit Füllung beim von Tür zu Tür gehen in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) gesammelt, teilte die Polizei mit.

Die Polizei ermittle nun, wie der Nagel in den Schokoladenbon gelangte. Es sei nicht auszuschließen, dass er absichtlich hineingesteckt wurde, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Produktionsfehler werde geprüft.

Laut Polizei wurden die Eltern der anderen Kinder, die mit dem Mädchen unterwegs waren, verständigt. Bislang seien keine weiteren Süßigkeiten mit gefährlichen Gegenständen entdeckt worden. Verletzt wurde demnach niemand.

Auch im oberbayerischen Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) ging ein heikler Vorfall glimpflich aus: Dort warf ein zunächst unbekannter Jugendlicher Polizeiangaben zufolge einen Böller in eine Gruppe mit drei Mädchen.