Jugendlicher festgenommen: Wollte er eine 38-Jährige umbringen?

Biberach an der Riß - Am Dienstagabend hat ein 17-Jähriger eine 38-Jährige in Biberach an der Riß mit einem Messer angegriffen. Kannten die beiden sich?

Die Polizei konnte den 17-Jährigen festnehmen. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der Jugendliche die 38-Jährige zunächst in der Rosenstraße um eine Wegbeschreibung gebeten haben.

Als sich die Frau zur Seite drehte und gestikulierte, soll der junge Mann mit einem Messer in ihre Richtung gestochen haben. Die 38-Jährige konnte ausweichen und schrie laut um Hilfe.

Eine Radfahrerin sprach den 17-Jährigen laut an und verfolgte ihn, als er flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung konnte sie den Jugendlichen zum Aufgeben bewegen und rief die Polizei, die ihn festnahm.