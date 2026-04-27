Jugendlicher läuft mit Kopfhörern über Gleise, dann kommt ein Zug

Emskirchen - In der Nacht zum Sonntag hat ein ÖBB-Nightjet am Bahnhof Emskirchen einen 16-Jährigen gestreift.

Ein Nachtzug der ÖBB erfasste einen Jugendlichen (16) am Bahnhof Emskirchen. (Symbolfoto) © Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, kam der Jugendliche am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr mit der S-Bahn aus Nürnberg in Emskirchen an.

Um zum gegenüberliegenden Bahnsteig zu kommen, lief er verbotenerweise hinter der S-Bahn über die Gleise.

Weil er Kopfhörer trug, bemerkte er den herannahenden Nightjet von Hamburg nach Wien nicht.

Der Lokführer (58) sah den Jugendlichen im letzten Moment und leitete eine Notbremsung ein. Trotzdem streifte die Lok den 16-Jährigen am Oberkörper, gerade als er den Bahnsteig erreicht hatte. Er kam mit Prellungen, Schürfwunden und einem Schock ins Klinikum Fürth.