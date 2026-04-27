Motorblock nach Überschlag aus Auto gerissen: 18-Jährige schwer verunglückt

Biebertal - Schock-Unfall! Im mittelhessischen Biebertal (Landkreis Gießen) hat sich eine 18 Jahre alte Frau mit ihrem Auto mehrfach überschlagen.

Auch das Dach des Autos wurde durch die mehrfachen Überschläge komplett eingedrückt. © 5VISION.NEWS

Laut der Polizei ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend kurz vor 23 Uhr auf der Landstraße zwischen Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg und dem Dünsberg bei Biebertal.

Demnach war eine 18-Jährige mit ihrem Auto unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen überschlug sich mehrfach auf einer angrenzenden Wiese. Dabei war die Wucht so enorm, dass sogar der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen wurde! Die junge Fahrerin wurde bei dem verheerenden Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und musste später von der Feuerwehr befreit werden.

Sie erlitt schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber landete zwar an der Unfallstelle, kam jedoch nicht zum Einsatz.