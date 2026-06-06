Jugendlicher macht Spritztour mit gestohlenem Auto, tankt falsch und haut ab

Wangen im Allgäu - Ein Jugendlicher hat mit einem nachts entwendeten Auto eine Spritztour im Allgäu unternommen, bei der er den falschen Kraftstoff getankt hat.

Die Spritztour eines Jugendlichen mit dem Auto durchs Allgäu endete zwar zum Glück glimpflich, allerdings mit Strafanzeigen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das wurde ihm zum Verhängnis: Die Weiterfahrt war deshalb nicht mehr möglich, wie die Polizei mitteilte.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte am Freitagmorgen wegen der auffälligen Fahrweise des Teenagers im Bereich Wangen im Kreis Ravensburg die Polizei informiert.

Der Jugendliche war zuvor den Angaben zufolge schon mit dem Wagen gegen ein Verkehrszeichen gefahren und geflüchtet.

An der Anschrift des Halters des Autos konnte die Polizei ermitteln, dass der Jugendliche dort übernachtet hatte und das Fahrzeug "unberechtigt in Gebrauch nahm".

Der Heranwachsende, der zudem an der Tankstelle nicht bezahlt hatte, müsse nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Er wurde in die Obhut des Jugendamts übergeben, das über seinen weiteren Verbleib entscheidet, wie es hieß.