Jugendlicher mit 45-km/h-Auto auf Autobahn unterwegs

A72/Plauen - Ein Jugendlicher war am Mittwoch mit seinem 45-km/h-Auto auf der A72 im Vogtland unterwegs.

Ein Jugendlicher war mit seinem 45-km/h-Auto auf der A72 unterwegs. (Symbolfoto) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa

Am Mittag meldete ein Zeuge der Polizei, dass auf der Autobahn ein 45-km/h-Auto unterwegs sei.

Der Fahrer verließ mit dem Leichtkraftfahrzeug an der Anschlussstelle Plauen-Ost die Autobahn.

In Mechelsgrün wurde der Jugendliche dann von Polizisten kontrolliert.