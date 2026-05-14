Jugendlicher mit 45-km/h-Auto auf Autobahn unterwegs
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A72/Plauen - Ein Jugendlicher war am Mittwoch mit seinem 45-km/h-Auto auf der A72 im Vogtland unterwegs.
Am Mittag meldete ein Zeuge der Polizei, dass auf der Autobahn ein 45-km/h-Auto unterwegs sei.
Der Fahrer verließ mit dem Leichtkraftfahrzeug an der Anschlussstelle Plauen-Ost die Autobahn.
In Mechelsgrün wurde der Jugendliche dann von Polizisten kontrolliert.
Der 17-jährige Fahrer musste aufgrund seiner gefährlichen Aktion ein Verwarngeld zahlen. Zusätzlich wurde er belehrt.
Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen nur Fahrzeuge fahren, die bauartbedingt schneller als 60 km/h fahren können.
Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Jan Woitas/dpa