Streit zwischen mehreren Leuten eskaliert: Polizei im Großeinsatz vor Ort

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist die Polizei in Altensteig (Landkreis Calw) mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

Von Shireen Broszies

Altensteig - Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist die Polizei in Altensteig (Landkreis Calw) mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

Die Polizei nahm nach dem Streit mehrere Tatverdächtige fest. (Symbolbild)
Die Polizei nahm nach dem Streit mehrere Tatverdächtige fest. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Mehrere Tatverdächtige wurden nach Angaben eines Polizeisprechers festgenommen.

Worum es bei der Auseinandersetzung ging und ob dabei jemand verletzt wurde, sagte die Polizei zunächst nicht.

Weitere Informationen und Details sollen im Laufe des Freitags nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: