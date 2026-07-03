03.07.2026 07:05 Streit zwischen mehreren Leuten eskaliert: Polizei im Großeinsatz vor Ort

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist die Polizei in Altensteig (Landkreis Calw) mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

Von Shireen Broszies Altensteig - Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist die Polizei in Altensteig (Landkreis Calw) mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

Die Polizei nahm nach dem Streit mehrere Tatverdächtige fest. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Mehrere Tatverdächtige wurden nach Angaben eines Polizeisprechers festgenommen. Worum es bei der Auseinandersetzung ging und ob dabei jemand verletzt wurde, sagte die Polizei zunächst nicht.