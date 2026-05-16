Mann stellt schwarzen Ford in Waschbox ab und holt ihn silberfarben wieder raus
Werdau - So war die "Autowäsche" sicher nicht geplant. In Werdau (Landkreis Zwickau) wurde in einer Waschbox aus einem schwarzen Ford Focus plötzlich ein silberfarbener.
Laut Polizei hatte der Besitzer seinen Ford am Freitag gegen 17 Uhr in einer Waschbox an der Stiftstraße abgestellt.
Als er am frühen Samstag gegen 0.25 Uhr zurückkehrte, war der Ford vollständig mit silberner Farbe besprüht.
Die Farbe ließ sich auch nicht ohne Weiteres wieder entfernen. "Zumindest die Scheiben und Scheinwerfer konnten von der Farbe befreit werden, sodass der Mann weiterfahren konnte", berichtet ein Polizeisprecher am Samstag.
Bei der Farbattacke entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und dem frühen Samstag etwas Verdächtiges an der Waschbox bemerkt haben.
Wem Personen aufgefallen sind, die mit silbernen Spraydosen unterwegs waren oder sich an dem Fahrzeug in der Waschbox zu schaffen gemacht haben, wird gebeten, sich bei der Polizei in Werdau unter der Telefonnummer 03761/7020 zu melden.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa