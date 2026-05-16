Mann stellt schwarzen Ford in Waschbox ab und holt ihn silberfarben wieder raus

Werdau - So war die "Autowäsche" sicher nicht geplant. In Werdau (Landkreis Zwickau ) wurde in einer Waschbox aus einem schwarzen Ford Focus plötzlich ein silberfarbener.

In Werdau wurde ein schwarzer Ford Focus in einer Waschbox "umlackiert". (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Laut Polizei hatte der Besitzer seinen Ford am Freitag gegen 17 Uhr in einer Waschbox an der Stiftstraße abgestellt.

Als er am frühen Samstag gegen 0.25 Uhr zurückkehrte, war der Ford vollständig mit silberner Farbe besprüht.

Die Farbe ließ sich auch nicht ohne Weiteres wieder entfernen. "Zumindest die Scheiben und Scheinwerfer konnten von der Farbe befreit werden, sodass der Mann weiterfahren konnte", berichtet ein Polizeisprecher am Samstag.

Bei der Farbattacke entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.