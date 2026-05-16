Polizei prüft Zusammenhang: Seitenscheiben von 15 Autos eingeschlagen

Freiberg - Sind hier Autohasser unterwegs? In Freiberg wurden in der Nacht zu Freitag insgesamt 15 Fahrzeuge beschädigt.

In Freiberg wurden bei 15 Autos Seitenscheiben eingeschlagen. (Symbolbild) © Peter Zschage

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, schlugen die Täter zwischen 22.30 Uhr am Donnerstagabend und 3.10 Uhr am Freitagmorgen zu.

In der Himmelfahrtsgasse wurden die Seitenscheiben von sechs Privat- und Firmenwagen eingeschlagen.

Auf die gleiche Art und Weise wurden im Bereich der Oststraße neun weitere Fahrzeuge angegriffen.