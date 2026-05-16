Polizei prüft Zusammenhang: Seitenscheiben von 15 Autos eingeschlagen
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Freiberg - Sind hier Autohasser unterwegs? In Freiberg wurden in der Nacht zu Freitag insgesamt 15 Fahrzeuge beschädigt.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, schlugen die Täter zwischen 22.30 Uhr am Donnerstagabend und 3.10 Uhr am Freitagmorgen zu.
In der Himmelfahrtsgasse wurden die Seitenscheiben von sechs Privat- und Firmenwagen eingeschlagen.
Auf die gleiche Art und Weise wurden im Bereich der Oststraße neun weitere Fahrzeuge angegriffen.
"Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro", so ein Polizeisprecher.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht, ob die Fälle zusammenhängen.
Titelfoto: Peter Zschage