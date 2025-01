Junge (13) sticht auf Kopf von Schüler ein: Tat über Messenger geplant!

Schnelldorf - Ein 14-jähriger Schüler wurde von einem 13-Jährigen an einer Bushaltestelle mit einem Messer am Kopf verletzt . Die Polizei hat nun weitere Details zum Vorfall im Landkreis Ansbach bekannt gegeben.

An einer Bushaltestelle in Mittelfranken kam es zum geplanten Anschlag auf einen Schüler (14). (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, war die Tat vom Dienstagmorgen im Vorfeld geplant und auf einem Instant-Messaging-Dienst angekündigt worden.

Die Kripo Ansbach ermittelt mit der Staatsanwaltschaft gemeinsam in der Arbeitsgruppe "Bus". Neben zahlreichen Vernehmungen von anwesenden Schüler sei auch das sichergestellte Mobiltelefon des 13-jährigen Tatverdächtigen ausgewertet worden.

So kamen die Ermittler an ein Schreiben, dass wohl vom 13-Jährigen verfasst worden war. Im Text kündigte der Junge seine Tat an. Die Ankündigung wiederholte er außerdem am frühen Dienstagmorgen wenige Minuten vor der Tatbegehung via Internet, so die Polizei.

Der genaue Inhalt des Schreibens wird aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht bekannt gegeben. Auch zur Motivation des 13-Jährigen wollen die Ermittler noch keine Angaben machen. Der tatverdächtige Junge wurde inzwischen in eine Fachklinik eingewiesen.