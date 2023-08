Junge (14) auf E-Scooter schwer verletzt: War er vom Smartphone abgelenkt?

Salzgitter - Am Montagnachmittag wurde in Salzgitter ein 14-Jähriger auf einem E-Scooter von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Der 14-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungsflugzeug in ein Klinikum gebracht werden. (Symbolbild) © Montage: Moritz Frankenberg/dpa, Boris Roessler/dpa

Wie das Polizeirevier Salzgitter mitteilte, sei gegen 16.45 Uhr der Teenager mit seinem E-Scooter an einer Ampel in der Kanalstraße herangefahren.

Zeugen gaben den Ermittlern gegenüber an, dass dieser dabei ein Smartphone in der Hand gehalten habe und bei Rot über die Ampel gefahren sei.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 23 Jahre alter Autofahrer die Straße in Richtung Lebenstedt. Trotz einer Bremsung konnte er die Kollision mit dem Teenager nicht mehr verhindern.

Der Junge erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Körper. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover gebracht werden.

Bei dem Autofahrer wurde ein Bluttest durchgeführt. Die Beamten wollten damit dem Verdacht nachgehen, ob der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Das Ergebnis steht noch aus.