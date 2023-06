Junge (†18 Monate) liegt tot in überhitztem Auto: Hat sein Vater ihn vergessen?

Wettenberg - Hat sein Vater ihn schlichtweg vergessen? Diese Frage stellen sich die Ermittler der Polizei nach einem besonders tragischen Vorfall, der sich bereits in der vergangenen Woche in Mittelhessen ereignete. Ein Kleinkind war in einem völlig überhitzten Auto gestorben.

Über den Vorfall, der sich bereits am vergangenen Mittwoch, den 21. Juni, ereignete, informierte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Gießen am heutigen Dienstagvormittag.

So sei der erst 18 Monate alte Junge am Nachmittag leblos in einem Fahrzeug aufgefunden worden, das auf einem Parkplatz im Industriegebiet von Wettenberg (Landkreis Gießen) abgestellt worden war.

Für das Kind kam jede Hilfe zu spät. Die angerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Buben feststellen. Wie lange er schon tot in dem Fahrzeug saß, blieb bislang unbekannt.

Dennoch wird ersten Ermittlungen zufolge davon ausgegangen, dass der 37 Jahre alte Vater des Jungen seinen Nachwuchs wohl bereits am Morgen versehentlich im Auto zurückgelassen hatte.

Die bereits durchgeführte Obduktion am Leichnam des Anderthalbjährigen ergab eine konkrete Todesursache: Bei sommerlichen Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad verstarb der Junge eindeutig an akuter Überhitzung.

Im Anschluss an die ersten Ermittlungen zum tragischen Todesfall wurde jetzt gegen den 37-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen ein Verfahren wegen des anfänglichen Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.