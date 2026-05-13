Junge (9) auf Rad übersieht Straßenbahn!

Erfurt - Ein neunjähriger Junge hatte in Erfurt am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr großes Glück beim Unfall mit einer Straßenbahn.

Ein 9-Jähriger hatte am Morgen bei der Kollision mit einer Straßenbahn in Erfurt großes Glück. © Thüringer Polizei, Landespolizeiinspektion Erfurt

Das Kind war nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit seinem Fahrrad auf der Leipziger Straße in Richtung Hallesche Straße unterwegs gewesen.

Schließlich wechselte der Junge auf Höhe der Altonaer Straße die Straßenseite und übersah eine aus seiner Richtung kommende Straßenbahn.

Daraufhin kam es zu einer Kollision, der Neunjährige stürzte und sein Fahrrad geriet unter die Straßenbahn. Bei dem Unfall erlitt der Junge nach Einschätzung des Rettungsdienstes glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Auch das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt, es sei laut Polizei scheinbar nur der Lenker verdreht.