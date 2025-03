10.03.2025 08:50 Junge Frau krankenhausreif geprügelt: Ex-Freund gerät ins Visier der Polizei

Eine junge Frau wurde am Sonntagabend in Mühlheim am Main zum Opfer einer brutalen Attacke! Sie erstattete Anzeige gegen ihren 21-jährigen Ex-Freund.

Von Florian Gürtler

Mühlheim am Main - Mit Schlägen und Tritten wurde eine junge Frau traktiert, sie hatte mehrere blutende Wunden, als sie sich nach der Attacke zur Polizei schleppte. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau in eine Klinik, die Polizei leitete unterdessen Ermittlungen gegen den Ex-Freund des Opfers ein. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Die brutal verprügelte Frau erschien am gestrigen Sonntagabend bei der Polizei in Mühlheim am Main unweit von Frankfurt, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte. Gegenüber den Beamten erstattete sie Anzeige gegen ihren Ex-Freund. Ihr ehemaliger Partner habe sie gegen 19.15 Uhr in der Fichtestraße in der Nähe des Bahnhofs des Stadtteils Dietesheim angegriffen und ihr "mehrfach gegen den Kopf geschlagen und, als sie auf dem Boden lag, auch auf sie eingetreten", wie ein Sprecher erklärte. Mit mehreren blutenden Wunden wurde die junge Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Polizeimeldungen Geschlagen, verfolgt und mit Flasche beworfen: 19-Jähriger in Leipziger Park angegriffen Die Polizei leitete unterdessen Ermittlungen gegen den 21 Jahre alten Ex-Freund wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Attacke in Mühlheim: Polizei sucht Zeugen Im Zuge der Ermittlungen suchen die Beamten auch Zeugen der Attacke, die sich bitte unter der Telefonnummer 0610860000 bei der Polizei in Mühlheim melden sollen. Insbesondere wird ein etwa 40 Jahre alter Mann gesucht, der mutmaßlich den Angriff gesehen hat. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Titelfoto: Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler