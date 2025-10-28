Junge Frau von Uber-Fahrer vergewaltigt: Täter hinter Gittern

Braunschweig - Horror-Vorfall in Niedersachsen : Eine junge Frau wurde vergewaltigt - von dem Mann, der sie eigentlich sicher nach Hause bringen sollte.

In Braunschweig wurde eine junge Frau (20) von einem Uber-Fahrer (26) vergewaltigt. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Das 20 Jahre alte Opfer rief sich am 19. Oktober gegen 6.15 Uhr im Braunschweiger Ortsteil Lehndorf einen Uber, das sie nach Hause bringen sollte.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde sie von dem 26-jährigen Fahrer an dem Morgen vergewaltigt. Weitere Details nannten die Beamten nicht.

"Aufgrund der guten Dokumentation des Fahrdienstes Uber und der Arbeit der Ermittlungsbehörden war es der Kriminalpolizei möglich, den Mann schnell zu ermitteln", hieß es.