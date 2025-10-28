Junge Frau von Uber-Fahrer vergewaltigt: Täter hinter Gittern
Braunschweig - Horror-Vorfall in Niedersachsen: Eine junge Frau wurde vergewaltigt - von dem Mann, der sie eigentlich sicher nach Hause bringen sollte.
Das 20 Jahre alte Opfer rief sich am 19. Oktober gegen 6.15 Uhr im Braunschweiger Ortsteil Lehndorf einen Uber, das sie nach Hause bringen sollte.
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde sie von dem 26-jährigen Fahrer an dem Morgen vergewaltigt. Weitere Details nannten die Beamten nicht.
"Aufgrund der guten Dokumentation des Fahrdienstes Uber und der Arbeit der Ermittlungsbehörden war es der Kriminalpolizei möglich, den Mann schnell zu ermitteln", hieß es.
Das Amtsgericht erließ den Haftbefehl und der 26-Jährige wurde nach Angaben der Beamten am 23. Oktober festgenommen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.
Die Ermittlungen zur Tat dauern weiterhin an.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa