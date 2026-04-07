Junge Frauen von zwölf Männern in S-Bahn belästigt, nur einer greift ein - und wird vermöbelt

Berlin - Er zeigte Zivilcourage und zahlte dafür einen schmerzhaften Preis. Nun sucht die Polizei nach der Prügel-Attacke in der S-Bahn Zeugen .

Die Frauen sollen in der S-Bahn belästigt worden sein. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Der Bundespolizei zufolge sollen zwei junge Frauen zuvor in der S46 auf Höhe S-Bahnhof Wildau belästigt worden sein - von zwölf Männern.

Daraufhin griff der 39-Jährige ein. Er forderte die Männerhorde auf, die Belästigungen zu unterlassen.

Das aber ließen sich die Männer offenbar nicht gefallen. Mehrere Männer aus der Gruppe sollen auf ihn eingeschlagen haben.

Am S-Bahnhof Treptow stieg er schließlich aus, tätigte erst sichtlich gezeichnet in seiner Wohnung den Notruf. Mit Gesichtsfrakturen musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Bundespolizei, die Videoaufnahmen aus der S-Bahn sichern konnte, sucht nun nach den belästigten Frauen, aber auch nach weiteren Zeugen.