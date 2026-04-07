Mann ohne Ticket auf der Flucht: Verfolgungsjagd durch ICE

Bamberg - Bundespolizisten haben am Montag einen flüchtigen Mann durch einen ICE 601 im Bahnhof von Bamberg verfolgt.

Polizisten nahmen den Mann (30) schließlich im ICE in Bamberg fest. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Aufmerksame Fahrgäste versperrten dem 30-Jährigen schließlich den Weg, sodass die Beamten ihn festnehmen konnten, wie die Bundespolizei mitteilte.

Zuvor hatte ein Zugbegleiter die Polizei verständigt, nachdem der Mann ohne gültigen Fahrschein unterwegs gewesen war und sich trotz Aufforderung geweigert hatte, den Zug zu verlassen. Als der Mann die Beamten sah, ergriff er die Flucht.

Bei seiner Festnahme soll der Mann Widerstand geleistet haben. Die beteiligten Einsatzkräfte wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Bei einer Durchsuchung auf der Wache fanden die Ermittler zudem 1,7 Gramm Crystal Meth bei dem Verdächtigen.