Schüsse bei Polizeieinsatz: Beamtin verletzt, Täter auf Flucht

Prüm - Schüsse in der Eifelstadt Prüm! Ein 25 Jahre alter Mann hat bei einem Polizeieinsatz in der Teichstraße mehrfach den Abzug betätigt, eine Beamtin ist leicht verletzt worden. Der Täter befindet sich auf der Flucht.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © Kevin Schößler/dpa

Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte, konnte der Mann nach den Schüssen in Richtung Kurpark flüchten. Er halte sich derzeit möglicherweise in einem angrenzenden Waldstück auf, heißt es.

Die Polizistin wurde in ein Krankenhaus gebracht, weitere Informationen liegen aktuell nicht vor.

Die Fahndung laufe am Dienstagnachmittag auf Hochtouren. Bürgerinnen und Bürger werden dringend aufgefordert, den Flüchtigen keinesfalls anzusprechen. Dieser könnte sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand befinden.

Wichtig: Anhalter sollten im betroffenen Bereich nicht mitgenommen werden. Bei Sichtung des Gesuchten wird geraten, den Notruf zu wählen.

Ein Hubschrauber ist an der Suche beteiligt, die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Tatablauf dauern an.

Der 25-Jährige hat zottelige, kinnlange, braune Haare. Er trug zum Zeitpunkt seiner Flucht einen beigen Hoodie mit ebenfalls beiger Aufschrift auf dessen Vorderseite, eine dunkelblaue Jogginghose sowie weiße Schuhe.