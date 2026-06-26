Junge setzt sich bei mehr als 40 Grad ins Auto und kollabiert

Hamburg - Ein neun Jahre alter Junge hat sich am Donnerstag in Hamburg unbemerkt in ein Auto gesetzt und ist dort aufgrund der Hitze kollabiert.

In einem aufgeheizten Auto ist am Donnerstag ein Junge kollabiert. Er hatte Glück und konnte gerettet werden. (Symbolfoto) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Das Kind war am Donnerstag gegen 13 Uhr vom Deutschen Roten Kreuz nach Hause gebracht worden, wie ein Mitarbeiter des Polizeilagezentrums sagte.

Weil die Mutter im Haus das Klingeln nicht gehört habe, setzte der Junge sich ins Familienauto. Das war zwar abgeschlossen, doch eine der beiden hinteren Türen war defekt. Das war den Angaben zufolge auch der Grund, weshalb der geistig eingeschränkte Junge nicht allein aus dem Auto herauskam.

Die Mutter habe den Jungen kurz vor 16 Uhr gefunden. Sie hatte sich Sorgen gemacht, das DRK und die Schule angerufen und das Grundstück abgesucht. Als sie ihn im Auto fand, sei er nicht mehr ansprechbar gewesen.

Der Gesundheitszustand des Neunjährigen sei zunächst kritisch gewesen, sagte der Polizeimitarbeiter weiter. Er wurde aufgrund des komatösen Zustandes in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Der Polizei zufolge soll die Temperatur in dem Auto bei rund 42 Grad Celsius gelegen haben.