Tod wegen Hitze? Mann (†62) stirbt vor Magdeburger Hauptbahnhof

Magdeburg - Vor dem Magdeburger Hauptbahnhof ist am Donnerstag eine leblose Person entdeckt worden.

Die Todesursache ist bislang unbekannt. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Ersten Informationen der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge wurden die Beamten der Bundespolizei gegen 8.40 Uhr über die bewusstlose Person am Willy-Brandt-Platz informiert.

Hierbei soll es sich um einen 62-jährigen Magdeburger handeln, hieß es weiter.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versuchten, den Mann noch vor Ort zu reanimieren - ohne Erfolg. Es konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Bekannte des Verstorbenen vermuten gegenüber einem TAG24-Reporter einen Zusammenhang mit den hohen Temperaturen. Bestätigt ist dies bislang jedoch nicht. Eine Stellungnahme der Polizei stand zunächst noch aus.