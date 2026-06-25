Tod wegen Hitze? Mann (†62) stirbt vor Magdeburger Hauptbahnhof
Magdeburg - Vor dem Magdeburger Hauptbahnhof ist am Donnerstag eine leblose Person entdeckt worden.
Ersten Informationen der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge wurden die Beamten der Bundespolizei gegen 8.40 Uhr über die bewusstlose Person am Willy-Brandt-Platz informiert.
Hierbei soll es sich um einen 62-jährigen Magdeburger handeln, hieß es weiter.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versuchten, den Mann noch vor Ort zu reanimieren - ohne Erfolg. Es konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.
Bekannte des Verstorbenen vermuten gegenüber einem TAG24-Reporter einen Zusammenhang mit den hohen Temperaturen. Bestätigt ist dies bislang jedoch nicht. Eine Stellungnahme der Polizei stand zunächst noch aus.
Die genaue Todesursache ist derzeit unklar. Laut einem Polizeisprecher gibt es jedoch keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Für Magdeburg gilt aktuell eine Hitzewarnung.
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