Senior fährt Kind in der Seevorstadt an: 9-Jähriger muss ins Krankenhaus

Dresden - Schlimmer Unfall in der Seevorstadt: Sonntagmittag wurde auf der Budapester Straße ein Kind von einem Auto erfasst.

Der Neunjährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Dabei war nach Angaben der Polizei ein Skoda Fabia-Fahrer (84) gegen 11.50 Uhr in Richtung Dippoldiswalder Platz unterwegs.

Als der 84-Jährige in die Ammonstraße abbiegen wollte, erfasste er einen Jungen (9), der mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg fuhr.