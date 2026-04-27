Senior fährt Kind in der Seevorstadt an: 9-Jähriger muss ins Krankenhaus

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In Dresden ist am Sonntagmittag ein Neunjähriger in der Seevorstadt von einem 84-jährigen Skoda Fabia-Fahrer erfasst worden.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Schlimmer Unfall in der Seevorstadt: Sonntagmittag wurde auf der Budapester Straße ein Kind von einem Auto erfasst.

Der Neunjährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)
Der Neunjährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)  © Monika Skolimowska/dpa

Dabei war nach Angaben der Polizei ein Skoda Fabia-Fahrer (84) gegen 11.50 Uhr in Richtung Dippoldiswalder Platz unterwegs.

Als der 84-Jährige in die Ammonstraße abbiegen wollte, erfasste er einen Jungen (9), der mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg fuhr.

Der Neunjährige wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Der Sachschaden lässt sich auf rund 600 Euro beziffern.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa

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