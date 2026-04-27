Senior fährt Kind in der Seevorstadt an: 9-Jähriger muss ins Krankenhaus
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Dresden - Schlimmer Unfall in der Seevorstadt: Sonntagmittag wurde auf der Budapester Straße ein Kind von einem Auto erfasst.
Dabei war nach Angaben der Polizei ein Skoda Fabia-Fahrer (84) gegen 11.50 Uhr in Richtung Dippoldiswalder Platz unterwegs.
Als der 84-Jährige in die Ammonstraße abbiegen wollte, erfasste er einen Jungen (9), der mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg fuhr.
Der Neunjährige wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.
Der Sachschaden lässt sich auf rund 600 Euro beziffern.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa