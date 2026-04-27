Tankstellen-Raub eskaliert: Polizei stoppt Räuber mit Taser

Düsseldorf - Die Polizei hat am Sonntag (26. April) in Düsseldorf einen bewaffneten mutmaßlichen Tankstellenräuber mit einem Elektroschocker gestoppt.

Als der Verdächtige mit einem Messer auf die Beamten zuging, setzte die Polizei schließlich einen Taser ein und konnte den Mann festnehmen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der 37-Jährige soll zuvor mit einem Messer bewaffnet die Tankstelle überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet haben, wie die Polizei mitteilte.

Als Beamte ein paar Straßen weiter den flüchtigen Verdächtigen erspähten und stellten, habe sich der 37-Jährige mit dem Messer in der Hand auf die Polizisten zubewegt.

Weil die Drohung mit dem Elektroschocker ihn nicht zur Aufgabe gebracht habe, habe ein Beamter das Gerät schließlich ausgelöst.



