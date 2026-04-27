Tankstellen-Raub eskaliert: Polizei stoppt Räuber mit Taser
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - Die Polizei hat am Sonntag (26. April) in Düsseldorf einen bewaffneten mutmaßlichen Tankstellenräuber mit einem Elektroschocker gestoppt.
Der 37-Jährige soll zuvor mit einem Messer bewaffnet die Tankstelle überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet haben, wie die Polizei mitteilte.
Als Beamte ein paar Straßen weiter den flüchtigen Verdächtigen erspähten und stellten, habe sich der 37-Jährige mit dem Messer in der Hand auf die Polizisten zubewegt.
Weil die Drohung mit dem Elektroschocker ihn nicht zur Aufgabe gebracht habe, habe ein Beamter das Gerät schließlich ausgelöst.
Der Mann konnte daraufhin entwaffnet und festgenommen werden, so die Polizei. Er sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.
Weil er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa