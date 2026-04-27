Zwischendurch kaum ansprechbar: Betrunkener dreht völlig durch

Zella-Mehlis - Ein 36-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Zella-Mehlis (Schmalkalden-Meiningen) komplett eskaliert.

Polizei und Rettungskräften mussten am Sonntag wegen eines Betrunkenen nach Zella-Mehlis ausrücken. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Mann auf dem Skaterplatz in der Talstraße aufgehalten.

Er war den Angaben nach stark betrunken gewesen und hatte aus unerklärlichen Gründen einen Jungen an den Hals gegriffen. Der Unruhestifter flüchtete anschließend und war wenig später in einen Bachlauf gestürzt.

Der 36-Jährige war danach liegengeblieben und kaum noch ansprechbar gewesen. Als der Rettungsdienst dem Mann helfen wollte, blieb der Gestürzte zunächst noch ruhig.

Als er jedoch plötzlich wieder aus dem Krankenwagen aussteigen wollte, wurde er daran gehindert. Dies führte dazu, dass der Mann anfing, um sich zu schlagen und die Polizisten zu beleidigen.

Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von fast drei Promille nachgewiesen, teilten die Beamten mit.