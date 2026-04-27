Trunkenbold belästigt Frauen-Trio: Als Männer ihn zur Rede stellen, zückt er ein Messer

Pirna - Ein alkoholisierter 22-Jähriger hat am Sonntagabend mehrere Menschen in Pirna belästigt, bedroht und einige Autos beschädigt. Auch ein Messer war im Spiel.

Auf der Nicolaistraße sprach der 22-jährige Deutsche zunächst die drei Frauen an, diese fühlten sich in seiner Gegenwart zunehmend unwohl. (Archivbild) © © Foto: Holm Helis

Laut Polizeidirektion Dresden fing alles damit an, dass der 22-Jährige auf der Nicolaistraße drei Frauen im Alter von 20, 33 und 34 Jahren angesprochen und offenbar so sehr bedroht hatte, dass diese Schutz bei drei Männern (29, 31 und 34) suchten.

Das Trio versuchte, den Betrunkenen zum Umkehren zu bewegen und schob ihn von den Frauen weg. Offenbar missfiel dies dem 22-Jährigen. Er zückte ein Messer zückte, bedrohte die Männer und haute danach ab.

Noch auf der Nicolaistraße beschädigte er einen Nissan und einen Audi, wobei er sich selbst leicht verletzte.

Kurz darauf konnten alarmierte Polizisten den Unruhestifter stellen. Bei dem Deutschen fanden die Ordnungshüter neben dem beschriebenen Messer noch eine weitere Klinge.