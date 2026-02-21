Junger Mann in eigener Wohnung überfallen und attackiert

Plauen - Was für ein Schock für einen jungen Mann (19) in Plauen ( Vogtland ): Am Freitagabend wurde er in seiner eigenen Wohnung überfallen! Die drei Täter konnte die Polizei wenig später schnappen.

Ein Mann (19) wurde in seiner eigenen Wohnung überfallen. Die Polizei ermittelt gegen drei Männer (18, 21, 23). (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Der Vorfall spielte sich gegen 18.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße ab. Drei Männer brachen die Eingangstür auf. Der 19-jährige Bewohner wurde attackiert und verletzt.

"Außerdem wurde er aufgefordert, sein Handy herauszugeben, welches anschließend durch die Täter entwendet wurde", teilte die Polizei mit.



Wenig später konnten die Beamten die drei mutmaßlichen Täter schnappen. Es handelte sich um drei Deutsche (18, 21, 23). Sie wurden vorläufig festgenommen.

