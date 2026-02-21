Mann verwüstet Einkaufsmarkt in Altenburg

Altenburg - In einem Einkaufsmarkt in der Kauerndorfer Allee in Altenburg ist es am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr zu einer Sachbeschädigung gekommen.

In einem Einkaufsmarkt in der Kauerndorfer Allee warf ein 27-Jähriger Waren aus den Regalen und beschädigte zahlreiche Produkte. (Symbolbild) © 123RF/gioiak2

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahm ein 27-jähriger Mann kistenweise Waren aus den Regalen und warf sie auf den Boden.

Zahlreiche Artikel wurden dabei beschädigt und unbrauchbar.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.