Zwei Geiseln aus Volksbank befreit: Täter auf der Flucht
Sinzig - Großeinsatz am Freitag im rheinland-pfälzischen Sinzig: In der Filiale einer Volksbank kam es zu einer Geiselnahme, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Am Nachmittag erfolgte dann der Zugriff: Zwei Personen wurden unverletzt befreit!
Dies teilte ein Polizeisprecher mit und ergänzte, das es sich bei den befreiten Menschen vermutlich um die Geiseln handele.
Weiteren Personen wurden in der Bank nicht angetroffen. Der oder die Täter konnten also offenbar entkommen. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Wie der oder die Täter die Bankfiliale unerkannte verlassen konnten, ist noch unklar.
Kurz vor dem Zugriff hatte die Polizei mitgeteilt, dass ein Verhandlungs-Team in Sinzig eingetroffen sei. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Beamten noch von einem längeren Einsatz aus.
Bei einer der Geiseln sollte es sich um den Fahrer eines Geldtransporters handeln, der am Morgen vor der Bank ankam und von dem oder den Tätern dort abgepasst wurde.
Geiselnahme in Sinzig: Auch Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus
Der Alarm in der 17.000 Einwohner großen Stadt im Landkreis Ahrweiler war gegen 9 Uhr ausgelöst worden.
Zahlreiche Einsatzkräfte rückten in der Folge in die Sinziger Innenstadt aus. Hubschrauber kreisten tief über der Bank-Filiale. Die Straßen rund um den Tatort wurden abgesperrt, auch Spezialkräfte waren im Einsatz.
Rettungsdienst und Feuerwehr rückten ebenfalls aus. Im Pfarrheim St. Peter wurde eine Notfall-Station eingerichtet.
Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei durchgehend nicht, die Innenstadt sollte jedoch gemieden werden. Darüber hinaus baten die Beamten eindringlich, über Social-Media-Kanäle keine ungesicherten Informationen zu verbreiten.
Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Erstmeldung: 11.03 Uhr, zuletzt angepasst: 15.30 Uhr
Titelfoto: Thomas Frey/dpa