Zwei Geiseln aus Volksbank befreit: Täter auf der Flucht

Sinzig - Großeinsatz am Freitag im rheinland-pfälzischen Sinzig: In der Filiale einer Volksbank kam es zu einer Geiselnahme, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus. Am Nachmittag erfolgte dann der Zugriff: Zwei Personen wurden unverletzt befreit!

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in Sinzig im Einsatz. © Sascha Ditscher/dpa

Dies teilte ein Polizeisprecher mit und ergänzte, das es sich bei den befreiten Menschen vermutlich um die Geiseln handele.

Weiteren Personen wurden in der Bank nicht angetroffen. Der oder die Täter konnten also offenbar entkommen. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Wie der oder die Täter die Bankfiliale unerkannte verlassen konnten, ist noch unklar.

Kurz vor dem Zugriff hatte die Polizei mitgeteilt, dass ein Verhandlungs-Team in Sinzig eingetroffen sei. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Beamten noch von einem längeren Einsatz aus.

Bei einer der Geiseln sollte es sich um den Fahrer eines Geldtransporters handeln, der am Morgen vor der Bank ankam und von dem oder den Tätern dort abgepasst wurde.