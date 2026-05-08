Arzt nach sexuellem Missbrauch in U-Haft: Kripo sucht weitere Opfer

Nürnberg - Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen Nürnberger Arzt wegen sexuellen Missbrauchs und sucht weitere Opfer.

Ein Arzt wurde in Nürnberg mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Der 63-jährige Mann befindet sich seit April 2026 in Untersuchungshaft, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitag mit.

Er soll wiederholt Patientinnen sexuell missbraucht haben. Wie die Ermittler berichten, kam es seit 2024 in der Praxis des Allgemeinmediziners in der Königstraße bei Behandlungen vor, dass der Mann Patientinnen in sexuell motivierter Weise ohne medizinischen Grund anfasste.

Im Februar 2026 verurteilte das Landgericht Nürnberg-Fürth den Mann zu einer Bewährungsstrafe.

Doch die zeigte wohl keine Wirkung: Ende April 2026 brachte eine weitere Frau das Verhalten des Mannes wegen sexuellen Missbrauchs zur Anzeige. Seitdem befindet sich der Arzt in Haft.