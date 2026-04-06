Junger Mann mit Machete vor Rathaus: Als die Polizei da ist, will er danach greifen

Der 28-Jährige wollte nach der Machete greifen, die Polizei konnte dies jedoch verhindern. (Symbolfoto) © 123RF/evgeniy3030

Mehrere Anwohner im Ortsteil Camburg hatten am Samstagabend bemerkt, wie sich ein junger Mann mit einer Machete am Rathaus aufgehalten hatte. Die alarmierte Polizei konnte in der Folge einen 28-Jährigen feststellen.

Der Mann wurde anschließend von den Beamten zu Boden gebracht und gesichert, weil er bei der Kontrolle nach seiner im Rucksack steckenden Machete greifen wollte, wie die Polizei berichtet. Darüber hinaus führte der stark betrunkene Unruhestifter einen E-Scooter mit gefälschten Kennzeichen bei sich.

Nachdem der 28-Jährige sich wieder beruhigt hatte, wurde er in die Obhut seiner Vaters übergeben.