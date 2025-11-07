Junger Mini-Fahrer brettert mit Vollgas durch Polizeikontrolle: Dann wird's richtig riskant

Ein 22-jähriger Autofahrer ist mit seinem Mini derart schnell durch eine Polizeikontrolle gebrettert, dass er nun seinen Lappen los ist.

Von Laura Miemczyk

Die Polizei hatte Verkehrskontrollen durchgeführt, als sich der 22-jährige Mini-Fahrer in hohem Tempo näherte. (Symbolfoto)
Die Polizei hatte Verkehrskontrollen durchgeführt, als sich der 22-jährige Mini-Fahrer in hohem Tempo näherte. (Symbolfoto)  © Frank Leonhardt/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten Beamte am Donnerstagnachmittag auf der Straße "Linde" in Hückeswagen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, wobei den Ordnungshütern gegen 16 Uhr der junge Mann in seinem Mini Cooper auffiel.

Der Kleinwagen rauschte in hohem Tempo durch die Kontrollstelle, weil die Beamten zu diesem Zeitpunkt aber bereits mit einer Fahrzeugkontrolle beschäftigt waren, konnten sie zunächst keine Geschwindigkeitsmessung durchführen.

Diese Gelegenheit ergab sich dann allerdings rund eine Stunde später, denn gegen 17.10 Uhr bretterte derselbe Mini in entgegengesetzter Fahrtrichtung durch die Kontrollstelle - und nicht nur das!

Der Fahrer beschleunigte den Kleinwagen plötzlich stark und überholte trotz durchgezogener Linie und eingeschränkter Sicht wegen einer unmittelbar folgenden Linkskurve ganze drei vor ihm fahrende Fahrzeuge.

Der 22-Jährige war statt der erlaubten 50 km/h mit knapp 100 km/h durch die Kontrollstelle gebrettert. (Symbolfoto)
Der 22-Jährige war statt der erlaubten 50 km/h mit knapp 100 km/h durch die Kontrollstelle gebrettert. (Symbolfoto)  © Frank Rumpenhorst/dpa

Mini-Fahrer rast mit knapp 100 km/h durch 50er-Zone

"Eine Geschwindigkeitsmessung ergab eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 97 km/h bei erlaubten 50 km/h", schilderte der Sprecher. Der junge Mann war somit doppelt so schnell, wie erlaubt, auf der Straße unterwegs - und bekam wenig später die Konsequenzen zu spüren.

Die durch die Polizei eingeleiteten Ermittlungen führten die Beamten schnurstracks zu seiner Adresse in Radevormwald, wo der Führerschein des jungen Rasers beschlagnahmt wurde. Obendrein erwartet den 22-Jährigen nun ein Strafverfahren.

