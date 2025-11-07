Junger Mini-Fahrer brettert mit Vollgas durch Polizeikontrolle: Dann wird's richtig riskant

Hückeswagen - Ein 22-jähriger Autofahrer ist mit seinem Mini derart schnell durch eine Polizeikontrolle gebrettert, dass er nun seinen Lappen los ist.

Die Polizei hatte Verkehrskontrollen durchgeführt, als sich der 22-jährige Mini-Fahrer in hohem Tempo näherte. (Symbolfoto) © Frank Leonhardt/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten Beamte am Donnerstagnachmittag auf der Straße "Linde" in Hückeswagen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, wobei den Ordnungshütern gegen 16 Uhr der junge Mann in seinem Mini Cooper auffiel.

Der Kleinwagen rauschte in hohem Tempo durch die Kontrollstelle, weil die Beamten zu diesem Zeitpunkt aber bereits mit einer Fahrzeugkontrolle beschäftigt waren, konnten sie zunächst keine Geschwindigkeitsmessung durchführen.

Diese Gelegenheit ergab sich dann allerdings rund eine Stunde später, denn gegen 17.10 Uhr bretterte derselbe Mini in entgegengesetzter Fahrtrichtung durch die Kontrollstelle - und nicht nur das!

Der Fahrer beschleunigte den Kleinwagen plötzlich stark und überholte trotz durchgezogener Linie und eingeschränkter Sicht wegen einer unmittelbar folgenden Linkskurve ganze drei vor ihm fahrende Fahrzeuge.