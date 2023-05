Jungs (11, 13) kapern Smart vom Pizza-Lieferdienst und wollen Freund besuchen

Karlstein am Main - Um einen Freund im nahe gelegenen Aschaffenburg zu besuchen, kamen zwei elf und 13 Jahre alte Jungen aus Karlstein am Main auf eine nicht sonderlich gute Idee.

Lange dauerte die Spritztour nicht, da einer Streife das Lieferauto mit dem viel zu jungen Fahrer aufgefallen war. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Als die beiden gegen 20.45 Uhr am Abend des vergangenen Freitags an einer Pizzeria vorbeigingen, fiel ihnen das parkende Lieferfahrzeug - ein Smart - ins Auge. Das berichtete ein Sprecher der Polizei am Montag.

Beim Blick in den Innenraum stellten die Jungen demnach dann fest, dass der Schlüssel steckte.

Da auch die Fahrertür unverschlossen war, stiegen die Jungen kurz entschlossen ein und fuhren los, um den in Aschaffenburg wohnenden Freund zu besuchen.