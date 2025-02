K.-o.-Tropfen im Glas? Frau erstattet Anzeige, plötzlich muss Polizei Rettungswagen rufen

Monheim am Rhein - Nachdem einer 31-Jährigen aus Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) bei einer Karnevalsveranstaltung K.-o.-Tropfen verabreicht worden sein sollen, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen . Zudem warnten die Beamten vor Unachtsamkeit beim Feiern.

Die 31-Jährige hatte eine Karnevalsveranstaltung in Monheim am Rhein besucht. Dort wurden ihr die Tropfen vermutlich untergejubelt. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei Mettmann schilderte, war die Frau am vergangenen Sonntagnachmittag auf der Wache in Langenfeld erschienen, um Anzeige zu erstatten, nachdem es am Vorabend zu dem Vorfall gekommen sein soll.

Demnach erklärte die 31-Jährige, am Samstagabend (15. Februar), eine Karnevalsveranstaltung im Festzelt an der Straße Am Werth besucht zu haben, als sie sich im Laufe des Abends plötzlich unwohl und desorientiert gefühlt habe. Die Nordrhein-Westfälin entschied sich schließlich dazu, die Feier zu verlassen und machte sich selbstständig auf den Heimweg.

Als die Frau den Vorfall dann am nächsten Tag auf dem Polizeirevier schilderte und Anzeige erstatten wollte, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand jedoch plötzlich derart, dass die Beamten den Rettungsdienst alarmieren mussten.

Sanitäter brachten die 31-Jährige nach einer erstmedizinischen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Polizei leitete derweil ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung durch die Verabreichung von K.-o.-Tropfen ein.