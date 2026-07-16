Känguru-Drama in NRW: Tier stirbt nach Rettung von der Straße, aber wo kam es her?

Brüggen - Kein Happy End für ein umherirrendes Känguru am Niederrhein: Das Beuteltier war in der Gemeinde Brüggen auf einer Hauptstraße gesichtet worden.

Woher das Känguru stammt, konnte aufgrund eines fehlenden Chips zunächst nicht ermittelt werden. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, sei es dann darum gegangen, Unfälle mit dem Tier auf der Straße zu verhindern.

Laut der Gemeinde wurden Ordnungsamt und Feuerwehr eingeschaltet. Das Känguru habe eingefangen werden müssen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, erklärte ein Gemeindesprecher.

Das Tier sei danach zum Abtransport verladen worden und dann vermutlich stressbedingt gestorben.

Die genaue Todesursache soll noch ermittelt werden. Der Besitzer des Tieres ist unbekannt, wie Polizei und Gemeinde erklärten.