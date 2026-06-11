Mord in Auftrag gegeben: Polizei nimmt 34-jährigen Altmärker fest
Gardelegen - Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt hat einen 34 Jahre alten Mann aus Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) festgenommen. Ihm wird versuchte Anstiftung zum Mord vorgeworfen.
Wie das LKA am Donnerstag mitteilte, durchsuchten Ermittler bereits am 10. Juni die Wohnräume des Beschuldigten. Der Mann soll über soziale Medien versucht haben, ein Tötungsdelikt in Auftrag zu geben.
Nach der Durchsuchung wurde der 34-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Halle und ordnete Untersuchungshaft an.
Der Beschuldigte befindet sich inzwischen in einer JVA.
Die Maßnahmen erfolgten im Rahmen der neu eingerichteten Sonderkommission (SoKo) "JuRex", wie die Behörde mitteilte. Diese wurde vom LKA ins Leben gerufen, um gegen das zunehmende Auftreten rechtsextremistischer Jugendgruppierungen vorzugehen.
"Die SoKo 'JuRex' wird konsequent Straftaten aus diesem Phänomenbereich verfolgen und alle zur Verfügung stehenden rechtlichen und operativen Möglichkeiten ausschöpfen, um Tatverdächtige zu identifizieren und Straftaten aufzuklären", sagte ein Sprecher des LKA.
Unterdessen laufen gegen den 34-Jährigen weitere Ermittlungen. Nach Angaben der Beamten soll er ebenfalls über soziale Netzwerke verfassungsfeindliche Inhalte verbreitet und dabei gezielt auf Jugendliche eingewirkt haben.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa