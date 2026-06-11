Schlägerei im Altenheim: Senior muss ins Krankenhaus

Sangerhausen - Am Mittwochnachmittag kam es zu einer Rauferei in einem Altenpflegeheim: Ein Senior ging auf seine Mitbewohner los.

Zwei Männer prügelten sich in einem Altenpflegeheim. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

In den Nachmittagsstunden gerieten zwei Männer im Alter von 64 und 75 Jahren zunächst verbal in Streit. Sie beide sind Bewohner einer Seniorenwohnanlage in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt).

Der Streit eskalierte: Der 64-Jährige stieß seinen Kontrahenten gegen eine Wand und beleidigte und bedrängte auch andere Bewohner.

Die Polizei konnte die Streithähne voneinander trennen, wenn auch nur kurz. Der Störenfried griff zwischenzeitlich auch nach einer Schere, das konnte aber von den Beamten unterbunden werden.

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, ist bislang unklar, warum der Streit zwischen den beiden Männer ausgebrochen war.