Kaninchen getötet und danach Körperteile abgetrennt

Nordhausen - In Nordhausen hat sich ein besonders schwerer und zugleich brutaler Fall von Tierquälerei ereignet.

In Nordhausen wurde ein getötetes Kaninchen gefunden. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstag im Innenhof eines Wohnhauses am Geiersberg ein totes Kaninchen gefunden. Das Häschen soll allerdings nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern ermordet worden sein.

Den Angaben nach seien dem Tier offenbar nach der Tötung verschiedene Körperteile entfernt worden. Danach wurde der Vierbeiner in der Zeit von Montag (19 Uhr) bis Dienstag (10.15 Uhr) auf dem Grundstück abgelegt.

Das Veterinäramt des Landkreises Nordhausen stellte die Tierleiche sicher, um diese zu untersuchen. Laut Polizei hatte das Kaninchen ein rotbraunes Fell mit weißen Pfoten und einem weißen Bauchfell.