Tragischer Vorfall im Salzlandkreis: Tod eines Babys wirft Fragen auf

Ilberstedt - Ein fünf Monate altes Baby ist in Ilberstedt ( Salzlandkreis ) gestorben.

Rettungskräfte versuchten das Baby noch zu reanimieren. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie die Leitstelle des Salzlandkreises mitteilte, ging der Notruf am Montagabend ein.

Der Anrufer habe geschrien, man habe lediglich die Adresse und die Information erhalten, dass es sich um ein bewusstloses Kind handele.

Rettungskräfte rückten aus und versuchten das Baby im Haus zu reanimieren.

Es starb jedoch noch an der Einsatzstelle im Rettungswagen.