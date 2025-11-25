Versuchtes Tötungsdelikt? Täter nach Attacke in Rathaus Center jetzt in U-Haft

Dietzenbach - Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung im Rathaus Center in Dietzenbach sitzt ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger nun in U-Haft. Ein Ermittlungsrichter folgte am Dienstag einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft und ließ den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt bringen.

Die brutale Attacke spielte sich am Montagabend im Dietzenbacher Rathaus Center ab. © 5VISION.NEWS

Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft wird dem Beschuldigten vorgeworfen, am Montagnachmittag im Rathaus Center an der Offenbacher Straße zwei andere junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren verletzt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll er dabei "scharfe Gewalt" eingesetzt und zudem Pfefferspray versprüht haben. Es wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Als Zeugen auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und eingriffen, ergriff der 19-Jährige die Flucht.

Er konnte jedoch kurz darauf in Tatortnähe aufgrund einer Personenbeschreibung von Polizeibeamten angetroffen und festgenommen werden. Die beiden Verletzten befinden sich nach Polizeiangaben derzeit nicht in Lebensgefahr.